"Мені дуже шкода Le Parisien, але це неправда. Мені шкода їх, бо інформація, яку вони поширили, була неправдивою. Таке враження, що Манчестер Сіті щосезону купував 150 гравців. Це виглядає так, ніби нам цікаві усі гравці по всьому світу. Ви знаєте, що це неправда.

Манчестер Сіті відмовився підібрати Неймара – ПСЖ прагнув видурити зірку "містян"

Неймар – неймовірний гравець і, судячи з інформації, яка є у мене, неймовірно приємний хлопець. Тож дайте йому спокій, дозвольте йому проявити свій величезний талант у Парижі разом з Мессі та всіма їхніми великими зірками", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, новий спортивний директор ПСЖ хотів би позбутися Неймара. Відтак, у пресі все частіше з'являються чутки щодо можливого нового клубу бразильця.

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