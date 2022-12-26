"Це була типова гра у Boxing Day. Було приємно спостерігати за таким матчем та здобути три очки. Ми продовжуємо. Якість наших гравців дозволяє створювати достатньо моментів для голів. Жоден менеджер і тактика не спрацюють без якості виконавців.

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Це було дивно. Навіть за 4:0 у першому таймі вони щоразу доходили до нашої третини і створювали небезпеку. Вони часто змінювали позиції і також мають достатньо якості. Вони майстри своєї справи, контратак.

Лестер справді був близько, гра була настільки небезпечною. Втім, ми непогано грали і у другій половині. Рубен Діаш був менш агресивним, оскільки у нього залишилась одна жовта до дискваліфікації. Тому він був більш обережним. Гра не закінчилася на 4:0. У підсумку стандарти допомогли нам виграти", – цитує Гвардіолу ВВС.

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