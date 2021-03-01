Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про перспективи своєї команди після того, як вона виграла 20 матчів поспіль.

"Ми задоволені тим, чого вже досягли, цього не можна заперечувати. Якщо нікому раніше таке не вдавалося, то, значить, це складне завдання. Але в підсумку має значення лише те, піднімаєш ти трофей над головою чи ні.

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Має бути чимало роботи, і я бачу ознаки того, що ми можемо стати кращими. Найкраща команда в Європі – Баварія. Вона виграла все, що можна, це найкраща команда. В Англії чемпіоном є Ліверпуль, тому він найкращий.

Якщо хочеш забрати корону собі, то повинен перемагати. У лютому або березні ніхто чемпіоном не стає. У розіграші ще 36 очок, можна втратити багато балів за тиждень. Суперники сильні", – наводить слова Гвардіоли teamtalk.com.

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