За інформацією The Athletic, Галатасарай проявляє інтерес до швейцарського захисника Манчестер Сіті Мануеля Аканджі, а також продовжує обговорювати можливість трансферу голкіпера Едерсона.

На початку літа Галатасарай також розглядав варіант з Ілкаєм Гюндоганом, однак німець вирішив залишитися на Етіхаді. Тепер ціллю турецької команди став 30-річний центрбек Мануель Аканджі.

У стартовому матчі АПЛ проти Вулверхемптона (4:0) Аканджі залишився на лаві запасних – Хосеп Гвардіола віддав перевагу Джону Стоунзу та Рубену Діашу. Крім того, конкуренцію йому складають Абдукодір Хусанов і Натан Аке. Після гри наставник Ман Сіті прямо заявив, що утримувати настільки роздуту обойму футболістів "не є здоровим".

Аканджі виступає за Манчестер Сіті з 2022 року після переходу з Борусії Д. За цей час він провів 136 матчів у всіх турнірах. Контракт швейцарця з клубом діє ще два роки.

