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Гвардіола – про жеребкування Ліги чемпіонів: Я не дивився матчі Шахтаря та інших суперників

17:38 307 Читать на русском
Гвардіола – про жеребкування Ліги чемпіонів: Я не дивився матчі Шахтаря та інших суперників
Хосеп Гвардіола / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті розповів про свої очікування від цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів.

"Як вийшло, так вийшло. Я не дивився матчі Шахтаря перед тим, як зіграти з ним, не дивився ігри Динамо Загреб і Аталанти. Хоча я знаю тренера Аталанти і те, що вони провели неймовірний сезон. Але матчі я не дивився, тому у мене немає думки щодо цього.

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Ми повинні зробити те, що повинні, щоб пройти далі. Чи важливо виграти Лігу чемпіонів? Важливо, але якщо не вийде, я залишуся тією ж людиною. Буду вставати вранці, добре харчуватися, любити рідних людей, моє життя не зміниться.

Я чесний з собою, і в Лізі чемпіонів багато команд настільки ж сильних, як і ми. Одна помилка, одна невдала гра – і ти вилетів", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Манчестер Сіті зустрінеться з донецьким Шахтарем. "Гірники" прийматимуть чемпіонів Англії 18 вересня.

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