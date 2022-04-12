"Можливо, Чікі Бегірістайн знав, що Фернандінью йде, і не сказав мені. Але я не був в курсі, це стало сюрпризом. Ми знаємо, хто такий Фернандінью. Інший футболіст міг би щось приховувати, але Фернандінью прямий і чесний. Завтра з Атлетіко ми зіграємо за нього і постараємося подарувати якнайкраще прощання.

Фернандінью має велику роль в команді. Мені дуже подобаються гравці, які приносять користь поза межами поля. Я знаю, як багато він зробив для партнерів, скільком допоміг адаптуватися", – сказав Пеп Гвардіола на пресконференції після того, як Фернандінью оголосив, що покидає Манчестер Сіті.

Гвардіола хотів, щоб бразилець залишився ще на один сезон, однак Ферна вирішив повернутися до Бразилії, щоб отримувати більше ігрового часу.

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