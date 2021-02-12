"Вітаю всіх фанатів Баварії, це неймовірний успіх. Особливо виграш шести титулів. Дуже пишаюся і вітаю кожного. Особливо гравців і працівників цієї прекрасної команди.

Баварія – Тігрес – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Хочу звернутися до Хансі Фліка: ви – друга команда, яка виграла шість титулів поспіль, до цього це робила Барселона. Можливо, я можу зателефонувати Мессі і компанії, і ми можемо зіграти за сьомий титул", – зазначив Гвардіола у відеозверенні у твіттері Баварії.

Нагадаємо, мюнхенці мінімально обіграли мексиканський Тігрес (1:0) та стали Клубними чемпіонами світу. Окрім цього, Баварія виграла Бундеслігу, Кубок Німеччини, Лігу чемпіонів, Суперкубки Німеччини та УЄФА.

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