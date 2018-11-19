"Гвардіола приніс ілюзію", – чемпіон Європи-1980 Брігель знайшов винного в регресі збірної Німеччини

Переможець Євро-1980 у складі збірної Німеччини Ганс-Петер Брігель вважає, що тренерська філософія колишнього керманича мюнхенської Баварії Хосепа Гвардіоли спровокувала нинішні проблеми Бундестіму.

"Це його провина, він збрехав нам, заявивши, що для перемоги достатньо володіти м'ячем упродовж 75 % ігрового часу.

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Це не так, у футболі результат набагато важливіший за контроль гри. Лише мати м'яч – недостатньо, щоб перемагати, Франція чітко продемонструвала це перемогою на чемпіонаті світу.

Можна знову перемагати, якщо повернутися до більш традиційного стилю, тому що важливішою є не якість футболу, а рівновага", – розповів Брігель в інтерв'ю італійській La Repubblica.

Нагадаємо, що Хосеп Гвардіола працював у Бундеслізі з Баварією у період з 2013 до 2016 років. "Ротен" під його керівництвом тричі стали чемпіонами, здобули 2 Кубки Німеччини, Суперкубок Європи-2013, а також у тому ж році перемогли на Клубному чемпіонаті світу.

Натомість збірна Німеччини перемогла на ЧС-2014, дійшла до півфіналу Євро-2016, а цьогоріч провалила Мундіаль у Росії та прем'єрну Лігу націй.