"Ми зіграли відмінний фінал Ліги чемпіонів. Програли, але фінал був прекрасний. Нам не вистачало точності в атакувальних зонах. Ми не встигали на підбираннях, а їхній перехід з оборони в атаку був дуже хорошим.

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У Челсі хороша структура в обороні, а також фізична готовність. Але у мене склалося враження, що Манчестер Сіті був дійсно чудовим. Ми грали сміливо. На жаль, у контратаках "сині" були кращими і перемогли нас", – поділився Гвардіола у коментарі офіційному сайту Манчестер Сіті.

Нагадаємо, Челсі мінімально здолав "містян" (1:0) завдяки голу Хаверца. Вже на цих вихідних Манчестер Сіті спробує взяти реванш – матч відбудеться 25 вересня, початок о 14:30.

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