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Гвардіола за першої нагоди купить захисника за 100 мільйонів, – екс-форвард Ліверпуля

14:53 726 Читать на русском
Гвардіола за першої нагоди купить захисника за 100 мільйонів, – екс-форвард Ліверпуля
Джон Олдрідж / Sky Sports

Колишній нападник Ліверпуля Джон Олдрідж переконаний, що взимку Манчестер Сіті буде готовий викласти величезну суму на підписання нового центрального захисника.

"З огляду на, що в цьому сезоні зіграно тільки 8 ігор, було б безглуздо говорити, що перегони за титул завершилася. Однак не можна заперечувати, що у Манчестер Сіті з'явилися слабкі місця, яких не було в минулому сезоні.

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Їх поразки від Вулверхемптона та Норвіча показали, що оборона команди зараз не в найкращому стані. І я не думаю, що повернення Стоунза вирішить всі проблеми Гвардіоли.

Гвардіола сказав, що він не буде витрачати великих грошей цієї зими, але я впевнений, що він за першої нагоди віддасть 100 мільйонів фунтів за центрального захисника", – цитує Олдріджа goal.com.

Нагадаємо, після травм Джона Стоунза та Емеріка Ляпорта, останнім часом в центрі захисту Манчестер Сіті виходили Фернандінью та Ніколас Отаменді.

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