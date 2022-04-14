Манчестер Сіті готує серйозну пропозицію щодо Холанда та вже налагодив прямі контакти з представниками гравця та дортмундської Борусії, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

"Не став би витрачати багато грошей на нього": Дані Алвес зробив однозначний вибір між Мбаппе і Холандом

Зазначається, що наставник "містян" хоче підписати норвежця за будь-яку ціну. В перегонах за суперзірковим форвардом також бере участь і Реал. Цікаво, що з літа 2022 року клаусула для викупу Ерлінга становитиме 75 млн євро.

Додамо, що у складі дортмундської Борусії Холанд в поточному сезоні провів 25 матчів, у яких оформив 23 голи та 7 асистів.

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал ЛЧ – Зінченко став героєм навіть у запасі