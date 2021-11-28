"Завершивши свою роботу тут, я хотів би, як я вже не раз говорив, очолити національну команду і зіграти на чемпіонаті світу. Але роботу у збірній знайти непросто, є лише кілька варіантів. Я хотів би цього, але якщо не вдасться, то продовжу тренувати клуби, це не проблема.

Гвардіола оцінив свій фаховий рівень у Барселоні та Манчестер Сіті

Але в Англії я завжди готовий працювати тільки в Ман Сіті. Якщо я повернуся до Англії, то тільки до Ман Сіті, якщо, звичайно, він захоче зі мною співпрацювати. Іншу команду в цій країні я тренувати не стану.

Хочу працювати в цьому клубі якнайдовше, а що буде далі — побачимо. Раніше я і не думав про те, що одного разу очолю цю команду, а потім не припускав, що пропрацюю шість років. Життя диктує свої умови, тож подивимося", — цитує Гвардіолу сайт "містян".

Чинний контракт Пепа з Ман Сіті розрахвоаний до літа 2023-го. Раніше іспанець очолював Баварію та Барселону.

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