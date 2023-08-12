Між форвардом і наставником "містян" відбулась перепалка. Після матчу Гвардіола заявив, що то був робочий момент.

"Він завжди хоче отримати пас, вийти віч-на-віч і забити. Але до кінця тайму залишалося кілька хвилин, до цього ми втратили м'яч у ситуації з Ковачичем та Родрі. Бернарду правильно зробив, не став віддавати йому пас.

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Нічого серйозного не сталося. Ми просто обговорили як краще діяти. Ніяких проблем. Він забив два голи, і, гадаю, залишився задоволений", – цитує Гвардіолу Manchester Evening

Нагадаємо, Манчестер Сіті ударно стартував у новій кампанії АПЛ, розгромивши Бернлі в першому турі чемпіонату. Холанд ще до перерви фактично оформив перемогу для "містян", забивши два голи у ворота суперника.

Нагадаємо, вже в середу, 16 серпня, Манчестер Сіті зустрінеться з Севільєю в рамках матчу за Суперкубок УЄФА. Старт зустрічі заплановано на 22:00.

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