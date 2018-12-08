Гвардіола пояснив, чому Саррі лукавить, називаючи Манчестер Сіті найкращою командою Європи

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про підготовку до матчу з Челсі.

"Було приємно почути слова Саррі, що у нас найкраща команда в Європі, спасибі, але я не згоден з цим. Ми не здобули відповідні титули.

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Найнебезпечніша річ для нас – думати, що нам не потрібно вдосконалюватися. Я бачу багато хорошого в нашій грі, але ми можемо ще краще.

Останні 15 або 16 місяців ми граємо кожні три дні і демонструємо стабільність. Це найскладніше, я гордий, що нам це вдається.

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Гра з Челсі – величезний тест для нас. Вони програли дві гри поспіль, як ми зіграємо з ними? Можу уявити, якими агресивними і зарядженими вони будуть, щоб не допустити третьої поразки", – цитує Гвардіолу Sky Sports.