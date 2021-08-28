"Чи засмутився я через те, що Манчестер Сіті не зміг придбати Харрі Кейна або Кріштіану Роналду? Я б сказав, що "засмучений" – невідповідне слово. У нас винятковий склад.

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З тих пір, як я прийшов в клуб, я постійно дякую йому за те, що у нас найкращі футболісти. Тож ми не засмучені. Чудово, що Роналду повернувся в Англію, це хороші новини для АПЛ", – наводить слова Гвардіоли Daily Mail.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед оголосив про повернення Кріштіану Роналду, який захищав кольори "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Манчестер Сіті ж претендував на трансфер португальця або форварда Тоттенхема Харрі Кейна, але в підсумку "містяни" не підписали жодну зі своїх цілей.

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