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Гвардіола пояснив, чому Фергюсон не зміг би довго тренувати Барселону

11:22 362 Читать на русском
Гвардіола пояснив, чому Фергюсон не зміг би довго тренувати Барселону
Хосеп Гвардіола та Алекс Фергюсон / Фото AFP

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола порівняв принцип роботи клубів зі ЗМІ у топ-чемпіонатах Європи.

"В Англії можна провести в одному клубі років 20. Я практично впродовж тижня не бачу журналістів. Всередині команди були складні моменти, доводилося бути жорстким, але всі ці моменти залишалися всередині команди.

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А ось в Барселоні або Баварії все, що відбувалося, вже на наступний день було написано в газетах. У цьому сенсі в Англії легше. Не думаю, що Фергюсон зміг би провести в Барселоні 25 років", – цитує Гвардіолу видання ВВС.

Нагадаємо, після 10-ти турів чинний чемпіон Англії Манчестер Сіті очолює турнірну таблицю АПЛ, маючи в активі 26 очок.

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Барселона Барселона Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Алекс Фергюсон
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