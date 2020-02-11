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Гвардіола не вважає себе найкращим тренером світу – відверте зізнання

22:25 465 Читать на русском
Гвардіола не вважає себе найкращим тренером світу – відверте зізнання
Хосеп Гвардіола / Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола критично ставиться до оцінки свого рівня.

"Що таке "найкращий тренер у світі"? Я не знаю, ніколи не відчував себе таким, ніколи в своєму житті. Коли я вигравав з Барселоною шість титулів поспіль, або АПЛ двічі поспіль – ніколи себе таким не відчував.

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Я перемагав, тому що у мене були неймовірні футболісти у великих клубах, неймовірні менеджери. Такі великі клуби. Я хороший тренер, але не найкращий.

Дайте мені команду, не знаю... Не таку, як Манчестер Сіті, і я не буду перемагати, не буду перемагати", – сказав Гвардіола в інтерв'ю Football Daily.

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