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Гвардіола повідомив, що Манчестер Сіті шукає заміну Фернандінью

21:23 282 Читать на русском
Гвардіола повідомив, що Манчестер Сіті шукає заміну Фернандінью
Фернандінью / Gatty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола зізнався, що клуб шукає гравця, здатного в майбутньому замінити в складі "містян" півзахисника Фернандінью, якому в травні виповниться 34 роки.

"Думаю, що через те, як ми граємо, нам потрібен фізично міцний хлопець, який швидко думає і читає гру, через які зони ми атакуємо. Чим більше він буде вміти робити, тим краще.

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Я знаю, що нелегко знайти футболіста, який вміє все. Потрібно також пам'ятати і про ціну, агентів, клуб, якому належить гравець, тому подивимося.

Є багато футболістів, які відповідають названим вимогам. За трьома або чотирма ми спостерігаємо. Ми шукаємо гравця на позицію опорного півзахисника", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

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Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Трансфери Манчестер Сіті
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