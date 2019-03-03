Гвардіола повідомив, що Де Брюйне знову отримав травму

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про травми Кевіна Де Брюйне і Джона Стоунза, отриманих в грі з Борнмутом (1:0).

"Кевін пропустить якийсь час через проблеми з м'язами. Джона замінили швидше через обережність, не стали ризикувати.

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Здається, ми провели 25 матчів за 93 дні, по одній грі кожні три дні. Це психологічна проблема. Тіло не встигає відновитися і іноді м'язи кажуть: "Привіт, з нас вистачить".

Ми не даємо гравцям відновитися. Проводимо матч, а потім наступний. Відпочинок дуже короткий. Ми чекаємо повернення Кевіна", – цитує Гвардіолу Daily Mail.

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Нагадаємо, що восени бельгієць пропустив більше місяця через травму коліна. У нинішньому сезоні 28-річний де Брюйне взяв участь в 14 матчах чемпіонату Англії, в яких став автором одного забитого м'яча.