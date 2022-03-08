Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про підготовку до матчу проти Спортінга.

За словами Гвардіоли, до завтрашньої гри готуються лише 14 футболістів першої команди. Найбільша проблема в обороні. "У нашому розпорядженні тільки три захисники", – каже Пеп.

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Тренер повідомив, що Жоау Канселу хворий, а тому зліва в обороні Зінченко безальтернативний. "Олександр переживає важкий період, але він готовий грати", – заявив Гвардіола.

Натан Аке та Рубен Діаш травмовані, а Кайл Вокер відбуває дискваліфікацію. Також гру може пропустити Кевін де Брюйне. Манчестер Сіті в першому матчі розгромив Спортінг. Інтриги перед матчем-відповіддю немає.

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