Гвардіола повідомив про майбутнє Фодена

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє хавбека Філа Фодена.

"Люди кажуть, що він повинен піти в оренду. Але він туди не піде. Увесь час, поки Фоден тут, він знаходитиметься поруч зі мною, адже це неймовірно талановитий гравець", – чітко дав зрозуміти Гвардіола, передає goal.com.

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Фоден став автором шостого гола у ворота гельзенкірхенського Шальке. Манчестер Сіті переміг з непристойним рахунком 7:0.

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