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Гвардіола повідомив про майбутнє Фодена

09:47 1060 Читать на русском
Гвардіола повідомив про майбутнє Фодена
Філ Фоден / ФК Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував майбутнє хавбека Філа Фодена.

"Люди кажуть, що він повинен піти в оренду. Але він туди не піде. Увесь час, поки Фоден тут, він знаходитиметься поруч зі мною, адже це неймовірно талановитий гравець", – чітко дав зрозуміти Гвардіола, передає goal.com.

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Фоден став автором шостого гола у ворота гельзенкірхенського Шальке. Манчестер Сіті переміг з непристойним рахунком 7:0.

Манчестер Сіті розбомбив Шальке та вийшов в 1/4 фіналу ЛЧ: ганьба "кнаппен", топ-клас Зінченка та непомітний Коноплянка

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