Гвардіола повернув у тренерський штаб Манчестер Сіті свого вчителя
Іспанський фахівець Хуанма Лільйо знову допомагатиме Пепу Гвардіолі в Манчестері.
Хуанма Лільйо повернувся в тренерський штаб Манчестер Сіті, повідомляє офіційний сайт клубу. 57-річний фахівець знову буде асистентом Пепа Гвардіоли.
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Лільйо працював у Манчестер Сіті з 2020-го по 2022-й. Протягом того часу він допоміг команді двічі стати чемпіоном Англії та вийти у фінал Ліги чемпіонів.
Рік тому Хуанма покинув Гвардіолу, щоб очолити Аль-Садд. Однак вже через сезон роботи в Катарі тренер вирішив повернутися в АПЛ.
Лільйо вважається вчителем Гвардіоли-тренера. Колишній хавбек Барселони наприкінці ігрової кар'єри навмисне перейшов до мексиканського Дорадоса, щоб грати під керівництвом старшого колеги та ближче познайомитися із його тренерською методикою.