Наставник Манчестер Сіті визнав, що футболісти повинні дотримуватися всіх правил безпеки, але деякі емоції на полі контролювати просто неможливо. Іспанцю жорстко відповів Джуліан Найт – британський політик, голова Спеціального комітету цифрових технологій, культури, медіа та спорту.

"Безглуздо говорити, що це всього лише інстинкт. Звичайно, гравці можуть перестати святкувати гуртом. Ми бачили багато випадків, коли гол відзначається по-іншому: є танцювальні рухи, які ми іноді бачимо в американському футболі.

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Я читав, що це порушення зараз не карається, але воно, безумовно, може бути витлумачено як неспортивна поведінка, і футбольна влада повинна просити суддів показувати жовті картки так само, як вони це роблять, коли гравець знімає майку при святкуванні гола. Ми всі люди, але ми відчайдушно намагаємося донести думку про те, що нам потрібно триматися на відстані, тому абсолютно хибний приклад – бачити, як гравці обіймаються після голу", – цитує Найта The Times.

Додамо, що АПЛ вже розпочала обговорення потенційних покарань для гравців, які знехтують соціальною дистанцією під час святкування своїх звитяг. Цікаво, що Манчестер Сіті опинився серед клубів, у складі яких виявили найбільше інфікованих осіб.

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