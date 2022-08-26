Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола вкотре підкреслив, що Бернарду Сілва точно проведе на Етіхаді сезон 2022/23.

– Він залишається тут, це однозначно.

– Чи була пропозиція від ПСЖ?

– Жоден клуб жодного разу не телефонував нам щодо Сілви. Саме тому він залишається.

– Якщо пропозиція буде, і гравець захоче піти, що тоді?

– Вирішать клуби.

– Тоді вам, можливо, знадобиться заміна, а до кінця трансферного вікна...

– Так, але я кажу вам – він залишиться, – відрубав Гвардіола у розмові з журналістом.

Упродовж літа Бернарду сватали в Барселону, і 28-річний хавбек нібито був за переїзд на Камп Ноу. Останніми днями до списку претендентів приєднався ПСЖ, але Ман Сіті чітко налаштований зберегти португальця.

"He will stay!"



Pep Guardiola says Bernardo Silva will remain at #MCFC ️ pic.twitter.com/SEbObznLNU — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 26, 2022

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