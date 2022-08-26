Гвардіола поставив жорстку крапку у спробах Барселони і ПСЖ забрати ключового гравця Ман Сіті
Головний тренер Ман Сіті Хосеп Гвардіола вкотре підкреслив, що Бернарду Сілва точно проведе на Етіхаді сезон 2022/23.
– Він залишається тут, це однозначно.
– Чи була пропозиція від ПСЖ?
– Жоден клуб жодного разу не телефонував нам щодо Сілви. Саме тому він залишається.
– Якщо пропозиція буде, і гравець захоче піти, що тоді?
– Вирішать клуби.
– Тоді вам, можливо, знадобиться заміна, а до кінця трансферного вікна...
– Так, але я кажу вам – він залишиться, – відрубав Гвардіола у розмові з журналістом.
Упродовж літа Бернарду сватали в Барселону, і 28-річний хавбек нібито був за переїзд на Камп Ноу. Останніми днями до списку претендентів приєднався ПСЖ, але Ман Сіті чітко налаштований зберегти португальця.
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