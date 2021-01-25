"Молоді чи старі менеджери – тут всім потрібно перемогти. Люди говорять про проекти та ідеї, але їх не існує. Ви повинні перемагати. Якщо ні – вас звільнять. Звичайно, я поважаю рішення Челсі, але міцно обіймаю Френка. Сподіваюся, я побачу його найближчим часом. Коли локдаун закінчиться, можемо піти до ресторану, щоб побачитися знову.

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Його призначили в таку команду, як Челсі, після гарної роботи, яку він виконав у Дербі. Такі люди цього заслуговують. Але ми залежимо від результатів, а не від того, як граємо. Не від філософії, подібних речей чи проектів. Ви повинні отримувати результати. Якщо ви цього не зробите, вас замінить інший менеджер", – цитує Гвардіолу Goal.

Нагадаємо, основним претендентом на місце Лемпарда вважається Томас Тухель, якого у грудні звільнили з ПСЖ.

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