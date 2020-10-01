Гвардіола поскаржився на кадрову катастрофу в Манчестер Сіті – 10 гравців вилетіли через різні причини
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола звернув увагу на масові втрати, які спіткали команду вже на початку сезону.
"Для нас було важливо перемогти після важкого матчу в чемпіонаті (поразка 2:5 від Лестера). Ми все ще далеко від наших найкращих кондицій, бо мало тренуємось. У нас дуже багато втрат – шість гравців з COVID-19, ще четверо травмовані.
Гвардіола оголосив вердикт щодо трансферу Зінченка
Але крок за кроком, коли у нас буде весь склад, нам стане краще. Я сподіваюся, ми не будемо надто далеко від лідерів. Добре, що ми знову в чвертьфіналі Кубка ліги", – цитує Гвардіолу ВВС.
Нагадаємо, що серед втрат Манчестер Сіті є і Олександр Зінченко, який пропустить 3-4 тижні через проблеми з привідним м'язом. Також травмовані обидва центрфорварди команди – Агуеро та Жезус.
Кубок ліги: Евертон знищив Вест Хем інертного Ярмоленка, Ман Сіті розгромив Бернлі, Манчестер Юнайтед здолав Брайтон