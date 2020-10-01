Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола звернув увагу на масові втрати, які спіткали команду вже на початку сезону.

"Для нас було важливо перемогти після важкого матчу в чемпіонаті (поразка 2:5 від Лестера). Ми все ще далеко від наших найкращих кондицій, бо мало тренуємось. У нас дуже багато втрат – шість гравців з COVID-19, ще четверо травмовані.

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Але крок за кроком, коли у нас буде весь склад, нам стане краще. Я сподіваюся, ми не будемо надто далеко від лідерів. Добре, що ми знову в чвертьфіналі Кубка ліги", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, що серед втрат Манчестер Сіті є і Олександр Зінченко, який пропустить 3-4 тижні через проблеми з привідним м'язом. Також травмовані обидва центрфорварди команди – Агуеро та Жезус.

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