Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола порівняв двох нападників, з якими працював — Ліонеля Мессі та Ерлінга Холанда. Тренеру було поставлено питання, чи можна поставити цих двох гравців в один ряд, враховуючи, що норвежець забиває у кожному матчі.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

"Різниця в тому, можливо, що Ерлінгові потрібні всі його партнери, щоб робити це. Це неймовірно. У той час Мессі міг робити це самотужки", — наводить Marca слова Гвардіоли.

Нагадаємо, що нападник Манчестер Сіті Ерлінг Холанд лідирує у списку бомбардирів АПЛ цього сезону. На його рахунку 14 голів у 8 матчах чемпіонату.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ