"У нас були три хороші гри, дев'ять очок. Нам потрібні ще три очки або навіть одне, щоб пройти далі. У нас є п'ять днів, щоб відновитися перед Ліверпулем, а потім міжнародна перерва. Олімпіакос мав два-три шанси. Нам часто не вдається завершити матчі, є труднощі з другим голом. Зараз Жезус нарешті забив, а потім Канселу зняв усі питання.

Манчестер Сіті – Олімпіакос – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Прогноз на найближчі три дні говорить, що в Манчестері буде сонячно. Таке трапляється рідко. У нас буде вихідний день. Після цього в п'ятницю та суботу ми будемо готуватися до гри з Ліверпулем. Гравцям потрібна перерва", – цитує Гвардіолу ВВС.

Додамо, що Манчестер Сіті з максимумом очок очолює групу С після трьох турів. У Порту шість пунктів, у Олімпіакоса три, а Марсель з порожніми руками йде останнім.

Баварія здійснила переполох в Австрії, Манчестер Сіті розгромив Олімпіакос, Локомотив вистояв проти Атлетіко