Гвардіола: Пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після поразки своєї команди у матчі 19-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (3:2).

"Дуже важко 80 хвилин грати у меншості. Ми не змогли втримати результат, оскільки вони билися неймовірним чином. Могли уникнути голів. Хлопці не відчувають жалю, вони зробили все, щоб захистити результат. VAR? Краще не говорити про це.

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Що стосується відставання від Ліверпуля, то воно занадто велике. Будемо реалістами: нам пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер. До наступної гри у нас залишається менше 40 годин. Спробуємо якомога краще до неї підготуватися, відстояти друге місце в АПЛ і максимально успішно виступити в інших турнірах", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після поразки від Вулверхемптона відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля склало 14 очок, при тому, що у підопічних Клоппа є ще гра у запасі. Наступним суперником манкуніанців стане Шеффілд Юнайтед, який "містяни" прийматимуть у неділю, 29 грудня.

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