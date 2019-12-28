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Гвардіола: Пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер

09:20 729 Читать на русском
Гвардіола: Пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями після поразки своєї команди у матчі 19-го туру АПЛ проти Вулверхемптона (3:2).

55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті
 
Едерсон 12’
Рахім Стерлінг 25’
Рахім Стерлінг 50’
12’ Едерсон
25’ Рахім Стерлінг
50’ Рахім Стерлінг
55’ Адама Траоре
82’ Рауль Хіменес
90’ Мет Догерті

"Дуже важко 80 хвилин грати у меншості. Ми не змогли втримати результат, оскільки вони билися неймовірним чином. Могли уникнути голів. Хлопці не відчувають жалю, вони зробили все, щоб захистити результат. VAR? Краще не говорити про це.

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Що стосується відставання від Ліверпуля, то воно занадто велике. Будемо реалістами: нам пора перестати думати про Ліверпуль і зосередитися на тому, аби обійти Лестер. До наступної гри у нас залишається менше 40 годин. Спробуємо якомога краще до неї підготуватися, відстояти друге місце в АПЛ і максимально успішно виступити в інших турнірах", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, після поразки від Вулверхемптона відставання Манчестер Сіті від Ліверпуля склало 14 очок, при тому, що у підопічних Клоппа є ще гра у запасі. Наступним суперником манкуніанців стане Шеффілд Юнайтед, який "містяни" прийматимуть у неділю, 29 грудня.

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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Вулверхемптон - Манчестер Сіті Вулверхемптон Вулверхемптон
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