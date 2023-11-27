Холанд забив свій 50-й гол у складі Манчестер Сіті – для цього йому знадобилось 48 матчів. Гвардіола жартівливо прокоментував досягнення свого підопічного.

Рекордний гол Холанда у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Ліверпуль

"Всього 50? Неймовірно! Це справді добре. Ми знаємо рівень Ерлінга. У деяких моментах ми повинні грати на нього трохи частіше", – зазначив Хосеп на прес-конференції.

Додамо, що Холанд провів 19 матчів за Манчестер Сіті у поточному сезоні, в яких відзначився 18 голами та 4 асистами.

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