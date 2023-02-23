Іспанець вперше за 7 років своєї роботи на чолі "містян" не зробив жодної заміни в матчі ЛЧ. У турнірі такого не було з 2018 року (Моурінью не змінював МЮ проти Ювентуса), а в плей-офф з 2016-го (Барселона обійшлась без втручань Луїса Енріке в грі проти Арсенала). Втім, Гвардіола не бачить жодних проблем у такій пасивності.

"Так, я маю можливість зробити 5 замін. Але тренер я, тому буду використовувати заміни лише тоді, коли сам захочу. Якщо у мене 5 замін, то це не значить, що я зобов'язаний використовувати всі 5. Я дуже хороший менеджер, щоб вирішувати, що мені робити, а що ні.

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Я був задоволений тим, що бачив. Звичайно, я думав про Філа Фодена і його можливість вплинути на гру. Після пропущеного гола я думав одразу випускати Філа, але ми й без цього швидко повернули контроль у свої руки", – наводить слова Гвардіоли Metro.

"Лейпциг змусив нас йти вперед, підніматися вище, але після пропущеного гола ми повернулися і провели якісні 15-20 хвилин. У нас були хороші шанси, результат визначиться в Манчестері. Я задоволений грою. Усім матчем, не лише першим таймом.

А чого ви чекали? Ми тут грали товариський матч? Скільки матчів РБ Лейпциг ви бачили? Люди очікували, що ми переможемо 5:0, але це нереально. У нас 4 гри за 10 днів, перельоти. Ми хороша команда, але вибачте, ми не здатні перемогти 4:0", – додав Гвардіола у коментарі для BT Sport.

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