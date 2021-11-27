Вінгер "містян" сам попросив відпустити його на Камп Ноу, повідомляє Mundo Deportivo.

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Манчестер Сіті лише рік тому придбав Торреса у Валенсії за 23 млн євро. Іспанець поступово прогресував і наблизився до основи, проте можливість виступати за Барселону виглядає надто спокусливо. Гвардіола погодився піти назустріч підопічному, але за умови вдалих переговорів між клубами.

Додамо, що контракт Торреса з Ман Сіті розрахований до літа 2025 року, а нинішня ціна за Transfermarkt складає 50 млн євро. У поточному сезоні вінгер провів 7 матчів, відзначившись 3 голами та одним асистом.

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