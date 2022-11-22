Гвардіола погодився на продовження контракту з чинним чемпіоном Англії до 2025 року, повідомляє The Athletic.

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Угода буде розрахована на один рік з опцією продовження (як було і до цього). Чинний контракт Пепа розрахований до кінця поточного сезону, а сам фахівець не мав визначеності, де хотів би продовжити працювати. Раніше Гвардіола заявляв, що навряд зможе знайти кращий клуб, аніж Ман Сіті.

Іспанець працює з клубом з 2016 року та встиг виграти 4 трофеї АПЛ, Кубок Англії та 4 Кубка Ліги. Також "містяни" під його керівництвом доходили до півфіналу та фіналу Ліги чемпіонів.

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