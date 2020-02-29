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Гвардіола поділився своїми очікуваннями перед фіналом Кубка англійської ліги

17:58 245 Читать на русском
Гвардіола поділився своїми очікуваннями перед фіналом Кубка англійської ліги
Хосеп Гвардіола / Getty Images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив стан своїх підопічних напередодні матчу за Кубок англійської ліги проти Астон Вілли.

 

"Наш менталітет не змінився: залишатися голодними, щоб виграти ще один трофей.

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Мені бракує слів, щоб висловити подяку своїм гравцям. Часом так важко підтримувати цей голод. Астон Вілла – організована команда, з чудовим голкіпером Пепе Рейною, у якого є чималий досвід. Ми повинні залишатися зосередженими у всіх турнірах", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Астон Віллою відбудеться завтра (1 березня), початок о 18:30.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Кубок англійської ліги Кубок англійської ліги 2019/20 Астон Вілла - Манчестер Сіті
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