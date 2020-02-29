Гвардіола поділився своїми очікуваннями перед фіналом Кубка англійської ліги

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола оцінив стан своїх підопічних напередодні матчу за Кубок англійської ліги проти Астон Вілли.

"Наш менталітет не змінився: залишатися голодними, щоб виграти ще один трофей.

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Мені бракує слів, щоб висловити подяку своїм гравцям. Часом так важко підтримувати цей голод. Астон Вілла – організована команда, з чудовим голкіпером Пепе Рейною, у якого є чималий досвід. Ми повинні залишатися зосередженими у всіх турнірах", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, фінал Кубка англійської ліги між Манчестер Сіті та Астон Віллою відбудеться завтра (1 березня), початок о 18:30.

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