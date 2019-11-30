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Гвардіола філософськи прокоментував втрату очок Манчестер Сіті у матчі з Ньюкаслом

18:00 456 Читать на русском
Гвардіола філософськи прокоментував втрату очок Манчестер Сіті у матчі з Ньюкаслом
Хосеп Гвардіола / ВВС

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розчарований нічиєю з Ньюкаслом (2:2) в 14-му турі АПЛ.

25’ Джетро Віллемс
88’ Джонджо Шелві
 
Рахім Стерлінг 22’
Кевін де Брюйне 82’
22’ Рахім Стерлінг
25’ Джетро Віллемс
82’ Кевін де Брюйне
88’ Джонджо Шелві

"В останні роки багато наших матчів дуже схожі – ми шукаємо спосіб зламати насичену оборону суперника. І сьогодні ми його знайшли. Але, на жаль, в кінці пропустили гол.

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Ми не змогли реалізувати всі наші моменти, а вони забили два голи з двох можливостей, які у них були. Треба прийняти це, працювати над сильними сторонами і вчитися на цьому. Це важко, бо у нас є тільки два дні на відновлення. В хороші моменти будь спокійний, а погані моменти просто треба пережити", – цитує Гвардіолу твіттер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що нічия з Ньюкаслом може ще більше віддалити "містян" від Ліверпуля, який у 14-му турі приймає Брайтон. Наразі команда Гвардіоли відстає від "червоних" на 8 очок.

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