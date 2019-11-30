Гвардіола філософськи прокоментував втрату очок Манчестер Сіті у матчі з Ньюкаслом

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розчарований нічиєю з Ньюкаслом (2:2) в 14-му турі АПЛ.

"В останні роки багато наших матчів дуже схожі – ми шукаємо спосіб зламати насичену оборону суперника. І сьогодні ми його знайшли. Але, на жаль, в кінці пропустили гол.

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Ми не змогли реалізувати всі наші моменти, а вони забили два голи з двох можливостей, які у них були. Треба прийняти це, працювати над сильними сторонами і вчитися на цьому. Це важко, бо у нас є тільки два дні на відновлення. В хороші моменти будь спокійний, а погані моменти просто треба пережити", – цитує Гвардіолу твіттер Манчестер Сіті.

Нагадаємо, що нічия з Ньюкаслом може ще більше віддалити "містян" від Ліверпуля, який у 14-му турі приймає Брайтон. Наразі команда Гвардіоли відстає від "червоних" на 8 очок.

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