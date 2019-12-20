Гвардіола планує революцію в Манчестер Сіті – Зінченко може отримати конкурента

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вимагає від клубу підписання щонайменше трьох новачків.

Іспанський тренер, який, вочевидь, незабаром втратить свого асистента, планує серйозні кадрові зміни в команді. Нагадаємо, Мікель Артета близький до призначення новим головним тренером Арсенала.

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Контракт Гвардіоли з Сіті чинний до літа 2021 року, але англійські ЗМІ інформують, що наставник може покинути клуб вже наступного літа. Іспанець висуне керівництву кілька умов, при виконанні яких готовий залишитися на своїй посаді. Гвардіола налаштований підписати трьох новачків – центрального та флангового захисників, а також центрального нападника, зазначає Daily Mail.

Тренера не влаштовує рівень гри Жоау Канселу. Португалець, який може закрити обидва фланги захисту, не зумів закріпитися у складі "містян". У його оренді вже зацікавлені Валенсія та Баварія. Також Гвардіола хоче підсилити центр захисту, адже влітку не було придбано заміну Венсану Компані. Прізвища потенційних новачків Ман Сіті – як захисників, так і форварда – поки не уточнюються.

Зауважимо, що останнім часом Гвардіола регулярно підкреслює відсутність трансферних планів "містян" на січень.

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