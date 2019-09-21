Гвардіола: Після рахунку 5:0 в першому таймі гра стає нудною, але Манчестер Сіті зробив усе навпаки

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від вражаючої перемоги над Уотфордом (8:0) в матчі 6-го туру АПЛ.

"Рівень гравців має значення, коли б'єш у ворота п'ять разів і забиваєш п'ять голів. У перші хвилини ми дозволили супернику створити два моменти, але вони не забили. Зазвичай коли після першого тайму рахунок 5:0, у другому стає нудно. Ми зробили все навпаки: стали ще агресивнішими і провели відмінний другий тайм.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Люди, журналісти, експерти та колишні гравці досі не розуміють, що поразки в матчах – це частина життя. Суперники завжди заслуговують на повагу. Після поразки від Норвіча я почувався так само, як і зараз – ми не грали тоді погано. Ми можемо програти, але головне – підхід і те, як команда реагує.

Бернарду Сілва був найкращим гравцем минулого сезону. Він відіграв екстраординарно. Для Манчестер Сіті важливо, щоб багато гравців забили", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті познущався над Уотфордом, відправивши до сітки воріт "шершнів" аж 8 м'ячів.

Манчестер Сіті розбомбив Уотфорд в історичному матчі АПЛ – Гвардіола влаштував кастинг на позицію Зінченка