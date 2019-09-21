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Гвардіола: Після рахунку 5:0 в першому таймі гра стає нудною, але Манчестер Сіті зробив усе навпаки

20:41 793 Читать на русском
Гвардіола: Після рахунку 5:0 в першому таймі гра стає нудною, але Манчестер Сіті зробив усе навпаки
Хосеп Гвардіола / Foxsportsasia

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився враженнями від вражаючої перемоги над Уотфордом (8:0) в матчі 6-го туру АПЛ.

1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне
 
1’ Давід Сілва
6’ Серхіо Агуеро
13’ Ріяд Марез
15’ Бернарду Сілва
18’ Ніколас Отаменді
49’ Бернарду Сілва
60’ Бернарду Сілва
85’ Кевін де Брюйне

"Рівень гравців має значення, коли б'єш у ворота п'ять разів і забиваєш п'ять голів. У перші хвилини ми дозволили супернику створити два моменти, але вони не забили. Зазвичай коли після першого тайму рахунок 5:0, у другому стає нудно. Ми зробили все навпаки: стали ще агресивнішими і провели відмінний другий тайм.

Гольова феєрія у відеоогляді матчу Манчестер Сіті – Уотфорд – 8:0

Люди, журналісти, експерти та колишні гравці досі не розуміють, що поразки в матчах – це частина життя. Суперники завжди заслуговують на повагу. Після поразки від Норвіча я почувався так само, як і зараз – ми не грали тоді погано. Ми можемо програти, але головне – підхід і те, як команда реагує.

Бернарду Сілва був найкращим гравцем минулого сезону. Він відіграв екстраординарно. Для Манчестер Сіті важливо, щоб багато гравців забили", – цитує Гвардіолу BBC.

Нагадаємо, Манчестер Сіті познущався над Уотфордом, відправивши до сітки воріт "шершнів" аж 8 м'ячів.

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Уотфорд Уотфорд Манчестер Сіті - Уотфорд Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Бернарду Сілва Бернарду Сілва
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