Гвардіола підтвердив відхід Давіда Сілви в кінці сезону – легенда не зможе попрощатися з Манчестер Сіті належним чином

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про майбутнє хавбека Давіда Сілви.

"Так, Давід залишиться з нами до кінця сезону. На жаль, йому доведеться прощатись за порожніх трибун. Але, сподіваюся, пізніше він і клуб зможуть організувати належне прощання перед людьми.

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Великі клуби стають неймовірними клубами, коли вони роблять жести неймовірним гравцям, які були тут понад десять років. Як Компані, Харт, Сабалета, Туре... всі ці гравці. Вибачте за імена, які я забув, але вони знають, хто вони! Ситуація така, яка вона є, ніхто не хоче цього. Давід особливо. Клуб домовиться з ним і зробить те, що повинен", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Додамо, що 34-річний Сілва виступає за манкуніанців з 2010-го, в його активі 423 матчі за клуб, 73 голи і 134 результативних передач.

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