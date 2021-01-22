Кевін де Брюйне не допоможе "містянам" протягом найближчих 4-6 тижнів через пошкодження підколінного сухожилля.

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"Так, Кевін пропустить від 4 до 6 тижнів. Це великий удар для Ман Сіті, але ми повинні рухатися вперед. Не варто нагадувати, наскільки де Брюйне важливий для команди. На жаль для нього і для нас усіх, він пропустить важливий відрізок сезону. Ми повинні знайти вихід із ситуації і якось адаптуватися", – цитує Гвардіолу офіційний сайт Манчестер Сіті.

Нагадаємо, бельгієць травмувався у перенесеному матчі 1-го туру АПЛ проти Астон Вілли (2:0). Очікувалось, що хавбек може пропустити 2-4 тижні, але ситуація виявилась гіршою. Це означає, що КДБ точно не допоможе Манчестер Сіті у найближчих 5 матчах, зокрема проти Ліверпуля (7 лютого) та Тоттенхема (13-го). Участь у ще кількох поєдинках, серед яких зустрічі проти Арсенала в АПЛ і Борусії Д в ЛЧ, залишається під питанням.

У поточному сезоні Кевін провів у футболці Манчестер Сіті 23 зустрічі, в яких відзначився трьома голами та чотирнадцятьма асистами. "Містяни" наразі розташувались на 2 місці англійської першості.

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