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Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті влаштує Ліверпулю чемпіонський коридор на своєму стадіоні

14:31 - Читать на русском
Гвардіола підтвердив, що Манчестер Сіті влаштує Ліверпулю чемпіонський коридор на своєму стадіоні
Гвардіола проти Ліверпуля / Getty images

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що його футболісти привітають Ліверпуль з перемогою в чемпіонаті Англії.

 

"Звичайно, ми зробимо це. Безумовно, влаштуємо чемпіонський коридор. Ми завжди тепло зустрічаємо Ліверпуль, коли вони приїжджають на наш стадіон. Їм не буде на що скаржитися, і ми, зрозуміло, зробимо коридор, тому що вони заслужили.

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У команди, яка виграла вісім трофеїв за три сезони (йдеться про Ман Сіті. – прим.), звичайно ж, є пристрасть в кожній грі, в кожному турнірі, усюди. Ніхто в Англії не заперечує цього. Дуже складно досягати того, що ми зробили в найскладнішій лізі на планеті, але неможливо перемагати весь час. В АПЛ була одна виняткова команда, і, коли подібного досягає хтось інший, я повинен лише вчитися у них і привітати їх, все просто", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

Нагадаємо, Манчестер Сіті прийме Ліверпуль на Етіхаді 2 липня, початок зустрічі о 22:15 за київським часом. "Червоні" відірвалися від конкурентів на 23 очки в турнірній таблиці АПЛ і стали чемпіонами Англії вперше за 30 років.

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Манчестер Сіті Манчестер Сіті Ліверпуль Ліверпуль Англія Хосеп Хосеп Гвардіола Манчестер Сіті - Ліверпуль
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