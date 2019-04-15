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Гвардіола підтвердив, що Гюндоган не хоче продовжувати контракт з Манчестер Сіті

17:08 1103 Читать на русском
Гвардіола підтвердив, що Гюндоган не хоче продовжувати контракт з Манчестер Сіті
Гвардіола та Гюндоган / Соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів, чому грає Ілкай Гюндоган.

"Гюндоган не грав би, якби була причина не дозволити йому грати. Він не хоче продовжувати контракт з Манчестер Сіті, тому не хоче грати, але грає.

Манчестер Сіті може продати Гюндогана влітку

Я приймаю рішення на місці, грунтуючись на тому, що відчуваю в певний момент. Люди судять за результатами: коли ми виграємо – я хороший, коли ми програємо – я поганий", – передає слова Гвардіоли Mirror.

Гвардіола: Якщо Гюндоган не хоче залишатися в Манчестер Сіті, йому потрібно піти

До слова, у поточному сезоні в активі Гюндогана 43 матча за Манчестер Сіті в усіх турнірах, де хавбек забив 5 голів та віддав 7 результативних передач.

Теги
Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Ілкай Ґюндоґан Ілкай Ґюндоґан Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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