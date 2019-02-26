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Гвардіола підтвердив, що Фернандінью може пропустити п'ять матчів

19:36 85 Читать на русском
Гвардіола підтвердив, що Фернандінью може пропустити п'ять матчів
Фернандінью / Reuters

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан хавбека "містян" Фернандінью.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтвердив, що опорний півзахисник Фернандінью отримав пошкодження та може пропустити п'ять наступних матчів, повідомляє Goal.com.

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Бразилець отримав пошкодження у фіналі Кубку англійської ліги і в додатковий час був замінений на Даніло. Додамо, що в тому ж поєдинку травмувався захисник "містян" Емерік Ляпорт.

Гвардіола припустив, що йому доведеться чекати на повне відновлення півзахисника до перерви на матчі збірних.

"Ми були без Габріеля Жезуса та Джона Стоунза і вони все ще не готові, а зараз ми залишились без Фернандінью та Емеріка

Кілька наступних тижнів вони будуть недоступні, але можливо після перерви на матчі збірних... Але Габріель і Джон скоро повернуться у гру", – повідомив він журналістам.

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Фернандінью Фернандінью Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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