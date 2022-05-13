"Якщо я продовжу контракт, то це відбудеться в кінці наступного сезону. Цього не станеться раніше. Минуло багато років, маю подивитися, в якому стані я та команда. Знаючи це, я б залишився ще на 10 років. Але ми повинні виділити час для роздумів. Зараз не час.

Гвардіола засумнівався, чи здатен його Манчестер Сіті виграти Лігу чемпіонів

Чи визначить перемога у ЛЧ моє майбутнє у Манчестер Сіті? Абсолютно ні. Ми дуже добре виступаємо в Лізі чемпіонів. З Барселоною я виграв Лігу чемпіонів, коли в складі було 7 футболістів з академії. Так, я розчарований, ми хотіли грати у фіналі. Але це не змінить ні моє майбутнє, ні моє минуле. Чому я приїхав в Англію – це вже виконано", – поділився Гвардіола у коментарі Sky Sports.

Додамо, що контракт Пепа з Манчестер Сіті розрахований до 30 червня 2023 року. За період під керівництвом Гвардіоли "містяни" здобули 3 трофеї АПЛ, 1 Кубок Англії, 4 Кубки англійської ліги та 2 Суперкубки Англії, проте Ліга чемпіонів так і не підкорилась.

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