"Ми з Рональдом точно знаємо, що все залежить від результатів. Жоден тренер не може втриматися на своїй посаді без добрих результатів. Жоден. Нас судять за виступами. Як своєму другові я бажаю йому всього найкращого.

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Не знаю, що буде у Барселоні. Серхі Бархуан став тренером, бажаю йому удачі. Щодо Хаві, я не знаю, що буде. Не маю сумніву, що він готовий виконати цю роботу. Він знає іспанський футбол і футбол загалом, а також сповнений ентузіазму", – цитує Гвардіолу прес-служба Сіті.

Нагадаємо, місце Рональда Кумана посів Серхі Бархуан. 49-річний фахівець виконуватиме роль наставника тимчасово, допоки Барса не домовиться з Хаві.

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