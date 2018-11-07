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Гвардіола підписав контракт з Манчестер Сіті, перебуваючи на чолі Баварії

18:26 307 Читать на русском
Гвардіола підписав контракт з Манчестер Сіті, перебуваючи на чолі Баварії
Хосеп Гвардіола / соцмережі

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола підписав контракт з англійським клубом ще тоді, коли мав чинну угоду з Баварією – за 4 місяці до офіційного оголошення.

Манчестер Сіті підписав Хосепа Гвардіола за 4 місяці до офіційного оголошення про призначення іспанця на посаду головного тренера, повідомляє Der Spiegel із посиланням на Football Leaks.

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Це означає, що Пеп уклав угоду з "містянами" через 2 місяці після початку його останнього сезону в Баварії, 10 жовтня 2015 року. Тренеру гарантували 13,5 млн фунтів за перший сезон, 16,5 – за другий.

Офіційно Манчестер Сіті оголосив про призначення Гвардіоли 1 лютого, коли Мануель Пеллегріні повідомив про відставку в кінці сезону 2015/16.

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Теги
Football Leaks Манчестер Сіті Манчестер Сіті Баварія Баварія Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола
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