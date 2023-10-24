Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола вважає, що Ерлінг Холанд може покращити свою ефективність в сезоні 2023/24.

"Очікування такі високі, але він справляється з цим дуже добре. Холанд знає, що міг забити навіть більше голів на цьому груповому етапі та у дев'яти іграх АПЛ.

Ярмолюк дебютував в АПЛ, Забарний програв Вулверхемптону, Манчестер Сіті впевнено переміг Де Дзербі

Ерлінг може забити більше голів, ніж минулого сезону", – цитує Гвардіолу у своїх соцмережах Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Холанд в кампанії 2022/23 забив 54 голи та віддав 9 результативних передач у 57 матчах за Манчестер Сіті. В поточному сезоні в активі норвежця дев'ять м'ячів та два асисти в 11 зустрічах.

АПЛ: Мудрик забив гол року і приніс пенальті – Челсі подарував Арсеналу диво-спасіння, Артета швидко покарав Зінченка