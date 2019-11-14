Гвардіола підготував подарунок і персональну подяку кожному фану Ман Сіті, який відвідав виїзний матч з Шахтарем

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола знайшов оригінальний спосіб віддячити вболівальникам за підтримку у виїзному матчі проти Шахтаря.

Хосеп Гвардіола особисто підписав подяки кожному із 114 фанатів, які підтримали Манчестер Сіті на виїзному матчі проти Шахтаря, повідомляє Daily Mail.

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Окрім того, вболівальники отримали запрошення на наступний матч проти Шахтаря. Квитки на матч оплатить клуб.

"Як жест нашої подяки, ми хотіли б запросити вас на матч-відповідь проти донецького Шахтаря. Від імені гравців та персоналу я хотів би ще раз подякувати вам за вашу неймовірну підтримку", – йдеться у листі-подяці від Пепа Гвардіола.

Нагадаємо, матч Ліги чемпіонів Манчестер Сіті – Шахтар відбудеться 26 листопада, початок гри о 22:00.

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