Гвардіола перевершив рекорд Моурінью, здобувши 100 перемог в АПЛ швидше за інших

Незважаючи на фактично програну Ліверпулю чемпіонську гонку Хосеп Гвардіола продовжує штампувати рекорди.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у матчі 20-го туру проти Шеффілд Юнайтед (2:0) здобув 100-ту перемогу у кар’єрі в АПЛ і став одноосібним лідером англійської Прем’єр-ліги серед тих, кому вдавалось досягти цього показника швидше за інших.

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Іспанець перевершив рекорд наставника Тоттенхема Жозе Моурінью, якому раніше належало це досягнення. Для встановлення рекорду Гвардіолі знадобилось 134 матчі, в той час як португальському фахівцю – 142 поєдинки.

У першу п’ятірку також входять головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп (159), колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (162) і екс-коуч Арсенала Арсен Венгер (179).

Нагадаємо, команда Зінченка у турнірній таблиці АПЛ посідає третю сходинку, відстаючи від першого місця на 14 пунктів.

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