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Гвардіола перевершив рекорд Моурінью, здобувши 100 перемог в АПЛ швидше за інших

09:33 193 Читать на русском
Гвардіола перевершив рекорд Моурінью, здобувши 100 перемог в АПЛ швидше за інших
Хосеп Гвардіола / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на фактично програну Ліверпулю чемпіонську гонку Хосеп Гвардіола продовжує штампувати рекорди.

52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне
 
52’ Серхіо Агуеро
82’ Кевін де Брюйне

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола у матчі 20-го туру проти Шеффілд Юнайтед (2:0) здобув 100-ту перемогу у кар’єрі в АПЛ і став одноосібним лідером англійської Прем’єр-ліги серед тих, кому вдавалось досягти цього показника швидше за інших.

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Іспанець перевершив рекорд наставника Тоттенхема Жозе Моурінью, якому раніше належало це досягнення. Для встановлення рекорду Гвардіолі знадобилось 134 матчі, в той час як португальському фахівцю – 142 поєдинки.

У першу п’ятірку також входять головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп (159), колишній наставник Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон (162) і екс-коуч Арсенала Арсен Венгер (179).

Нагадаємо, команда Зінченка у турнірній таблиці АПЛ посідає третю сходинку, відстаючи від першого місця на 14 пунктів.

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