"Ми демонструємо надійну гру в обороні, у суперників мало гольових моментів біля наших воріт. Манчестер Сіті діє дуже добре, і ми дуже пишаємось тим, як ми граємо. Минулого сезону ми втратили п'ять очок у протистояннях проти Лідса з тими самими футболістами, окрім Джека Гріліша, що і зараз.

Манчестер Сіті – Лідс – 7:0 – відео голів і огляд матчу

Гріліш грає неабияк. Я не суджу гравців за їхніми голами. Для мене важливіше, як вони поводяться і які ухвалюють рішення. Він може грати на трьох-чотирьох позиціях, є універсалом. У нас чесні та дисципліновані футболісти. Стоунз грає у збірній центрального захисника, але він знадобився як фланговий захисник. Я дуже радий за нього.

Єдиною проблемою для нас стала заміна Бернарду Сілви у перерві. Його довелося змінити через м'язовий дискомфорт. Нічого страшного. За 3:0 на табло ризикувати не було сенсу", – цитує Гвардіолу ВВС.

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