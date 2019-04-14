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Гвардіола озвучив рецепт перемоги над Ліверпулем у боротьбі за титул

14 квітня 23:46 187 Читать на русском
Гвардіола озвучив рецепт перемоги над Ліверпулем у боротьбі за титул
Хосеп Гвардіола / офіційний сайт АПЛ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував перемогу над Крістал Пелас (3:1) і оцінив шанси на чемпіонство в АПЛ.

81’ Лука Мілівоєвіч
 
Рахім Стерлінг 15’
Рахім Стерлінг 63’
Габріел Жезус 90’
15’ Рахім Стерлінг
63’ Рахім Стерлінг
81’ Лука Мілівоєвіч
90’ Габріел Жезус

"Дуже задоволений. Це матч плей-офф. У нас була гра з Брайтоном, потім матч Ліги чемпіонів через три дні, а тепер тут.

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Наші опоненти відпочивали більше, та 75-80 хвилин ми грали дуже чудово. Ми думаємо, що Ліверпуль виграє усі матчі (до кінця чемпіонату – Футбол 24), тому нам потрібно зробити те саме", – цитує Гвардіолу журналіст Сем Лі в своєму твіттері.

Відзначимо, що після матчів 34-го туру Ліверпуль іде першим у турнірній таблиці (85 очок), Манчестер Сіті – другий (83 бали). Щоправда, "містяни" мають гру в запасі.

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Теги
Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола Крістал Пелас - Манчестер Сіті
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